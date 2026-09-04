Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,3 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
AI Analyse
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms kam mit einem noch etwas besseren Gefühl aus den Präsentationen des Bausoftwarespzialisten auf der "dbAccess European TMT"-Konferenz, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
62,45 €
|Abst. Kursziel*:
28,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
62,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,69%
|
Analyst Name:
Nicolas Herms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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