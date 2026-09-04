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Symbol NEMTF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Nemetschek SE Buy

09:51 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nemetschek von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms kam mit einem noch etwas besseren Gefühl aus den Präsentationen des Bausoftwarespzialisten auf der "dbAccess European TMT"-Konferenz, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,45 €		 Abst. Kursziel*:
28,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,69%
Analyst Name:
Nicolas Herms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

09:51 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Nemetschek Sell UBS AG
04.08.26 Nemetschek Sell UBS AG
31.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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