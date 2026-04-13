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Jefferies & Company Inc.

Nemetschek SE Buy

14:26 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek anlässlich der Übernahme des US-Unternehmens HCSS mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Auch wenn die Transaktion für den auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter strategisch sinnvoll sei, gehe sie zu Lasten der Bewertung und einer höheren Komplexität, schrieb Charles Brennan am Dienstag. In einer Branche, die um das Interesse der Investoren ringe, dürfte diese zusätzliche Komplexität kaum auf Gegenliebe stoßen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 07:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,90 €		 Abst. Kursziel*:
55,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,57%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

14:26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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13.04.26 Nemetschek Sell UBS AG
08.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
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