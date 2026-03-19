Nemetschek Aktie
Marktkap. 8,14 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Bausoftware-Anbieters liege über seinen im Vergleich zum Marktkonsens bereits optimistischen Schätzungen, schrieb Nay Soe Naing in seiner Einschätzung vom Freitagnachmittag. Nemetschek könne ein führendes Wachstum im Sektor vorweisen und werde gleichzeitig im historischen Vergleich mit einem deutlichen Abschlag bewertet. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,45 €
|Abst. Kursziel*:
63,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,82%
|
Analyst Name:
Nay Soe Naing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
104,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|10:11
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10:11
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10:11
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG