DAX 22.888 +0,2%ESt50 5.625 +0,2%MSCI World 4.306 +0,0%Top 10 Crypto 9,3250 -0,6%Nas 22.091 -0,3%Bitcoin 61.042 +1,1%Euro 1,1542 -0,3%Öl 110,1 +2,3%Gold 4.664 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vincorion VNC001 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Feiertag in Japan -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie dennoch höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise Lufthansa-Aktie dennoch höher: Analyst sieht weiteres Abwärtspotenzial trotz gesunkener Ölpreise
Wie viel Verlust bei einem Uniswap-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre Wie viel Verlust bei einem Uniswap-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
70,20 EUR -0,90 EUR -1,27 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,14 Mrd. EUR

KGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nemetschek SE Buy

10:11 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
70,20 EUR -0,90 EUR -1,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek von 125 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Bausoftware-Anbieters liege über seinen im Vergleich zum Marktkonsens bereits optimistischen Schätzungen, schrieb Nay Soe Naing in seiner Einschätzung vom Freitagnachmittag. Nemetschek könne ein führendes Wachstum im Sektor vorweisen und werde gleichzeitig im historischen Vergleich mit einem deutlichen Abschlag bewertet. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,45 €		 Abst. Kursziel*:
63,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,82%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
104,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

10:11 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
19.03.26 Nemetschek Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: ASM International, Evotec, Nemetschek, Ionos, Süss Microtec Stocks in Action: ASM International, Evotec, Nemetschek, Ionos, Süss Microtec
finanzen.net Nemetschek SE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet den Handel mit klaren Verlusten
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX letztendlich in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag
finanzen.net XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Following a successful fiscal year 2025, Nemetschek Group targets continued strong revenue growth with higher profitability
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group proposes dividend increase by around 24% to EUR 0.68 per share for 2025
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group closes a very successful fiscal year 2025 with strong performance and well achieving both its already previously raised revenue forecast and its profitability target
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen