Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,08 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) sei strategisch sinnvoll, schrieb Nay Soe Naing am Dienstag. Damit ergänze der Bausoftwarespezialist sein Ankerprodukt Bluebeam./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
59,45 €
|Abst. Kursziel*:
93,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
59,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
94,42%
|
Analyst Name:
Nay Soe Naing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
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|Nemetschek Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
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|UBS AG
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