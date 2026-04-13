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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nemetschek SE Buy

09:26 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) sei strategisch sinnvoll, schrieb Nay Soe Naing am Dienstag. Damit ergänze der Bausoftwarespezialist sein Ankerprodukt Bluebeam./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,45 €		 Abst. Kursziel*:
93,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
94,42%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

09:26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Nemetschek Sell UBS AG
08.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
07.04.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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