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Marktkap. 7,25 Mrd. EUR

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nemetschek SE Buy

13:31 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwareanbieter habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie berge ein hochattraktives Aufwärtspotenzial./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,15 €		 Abst. Kursziel*:
82,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
86,39%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

13:31 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Nemetschek Sell UBS AG
30.04.26 Nemetschek Overweight Barclays Capital
30.04.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
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