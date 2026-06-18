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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nemetschek SE Buy

10:11 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz der robusten Gewinne im ersten Quartal seien Software- und IT-Titel weiter nicht gefragt und die Bewertungen im historischen Vergleich niedrig, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das durchgängig stabile Umsatzwachstum und ermutigende Trends beim Auftragsbestand reichten nicht aus, um Käufer anzulocken. Die Anleger blieben sehr selektiv - Unternehmen, die nicht als Gewinner des dominierenden Themas Künstliche Intelligenz (KI) angesehen würden, würden wohl weiter gemieden, während Unternehmen aus den Bereichen Internet-Sicherheit und Datensoftware ihre überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzen sollten./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,90 €		 Abst. Kursziel*:
113,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
113,36%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

10:11 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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01.05.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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