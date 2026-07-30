DAX 25.848 +0,9%ESt50 6.412 +1,1%MSCI World 4.833 +0,2%Top 10 Crypto 8,3075 -1,1%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.435 -1,3%Euro 1,1511 -0,1%Öl 87,88 -1,3%Gold 4.062 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
adidas A1EWWW Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NVIDIA 918422 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzsaison: DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Apple und Amazon: Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- Gold, Meta, Strategy, Coinbase, DroneShield, HENSOLDT, Allianz, Rheinmetall im Fokus
Top News
IAG-Aktie verliert: British-Airways-Mutter rechnet mit höheren Treibstoffkosten IAG-Aktie verliert: British-Airways-Mutter rechnet mit höheren Treibstoffkosten
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
59,25 EUR +0,15 EUR +0,25 %
STU
finanzen.net zero
Nemetschek jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 7,76 Mrd. EUR

KGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nemetschek SE Buy

10:31 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
59,25 EUR 0,15 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Bausoftware-Konzern habe für das zweite Quartal starke Zahlen vorgelegt, die jedoch von Einmaleffekten bei den Kosten überschattet wurden, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wie erwartet, sei die zugrunde liegende Umsatzdynamik von Nemetschek robust geblieben und habe die Konsensschätzungen übertroffen. Die Profitabilität sei jedoch wegen Kosteneffekte hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/err/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,30 €		 Abst. Kursziel*:
93,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
59,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
94,09%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

10:31 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Nemetschek Halten DZ BANK
30.07.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Wachstumskurs Nemetschek-Aktie schwächer: Ergebnis von Sondereffekt belastet Nemetschek-Aktie schwächer: Ergebnis von Sondereffekt belastet
dpa-afx ROUNDUP 2: Nemetschek legt kräftig zu - Aktie fällt nach gutem Lauf deutlich
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Nachmittag kräftig
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich mittags leichter
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag tiefrot
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group: Successful First Half of 2026 with Continued Strong Profitable Growth
EQS Group EQS-Adhoc: Nemetschek SE expands outlook for financial year 2026 following the acquisition of HCSS and fully confirms organic outlook
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group Successfully Completes Acquisition of HCSS
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen