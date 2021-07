Aktie in diesem Artikel Nemetschek SE 73,62 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bausoftwarehersteller habe ein starkes Quartal hinter sich und auf allen Ebenen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts dessen und der zudem besser als erwarteten Jahresprognosen hob er seine Schätzungen an./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 10:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.