Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Bausoftware-Hersteller, der im März seine Jahreszahlen vorgelegt und mittelfristige Ziele aktualisiert hatte. Die Mittelfristziele ließen einen beschleunigten Wandel hin zu Abonnements erwarten. Die Aktie von Nemetschek sei bereits durch einen Bewertungsaufschlag gekennzeichnet, fügte er zudem an. Angesichts des Wandels des Geschäftsmodells seien zugleich die Chancen für eine Neubewertung der Aktie begrenzt./ck/fba

