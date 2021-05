NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Analyst Mohammed Moawalla nannte das Zahlenwerk des Software-Entwicklers in einer ersten Reaktion am Donnerstag solide. Im Segment Design und Bau habe sich das Wachstum auf Jahressicht stark beschleunigt./bek/mis