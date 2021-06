NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek nach einem Treffen mit dem Vorstandssprecher auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das strukturelle Wachstum werde von den Endabnehmermärkten untermauert, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Integration neuer Produkte des Software-Entwicklers für die Bau- und Architekturbranche komme gut voran./bek/la