Goldman Sachs Group Inc.

Nemetschek SE Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek nach Quartalszahlen von 62 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Bausoftwarehersteller habe besser als erwartet abgeschnitten, da Kunden wegen erwarteter Preiserhöhungen Käufe vorgezogen hätten, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür dürften aber das Wachstum und die Margen im zweiten Quartal schwächer ausfallen als bisher von ihm erwartet. Unter dem Strich hob Moawalla seine Ergebnisschätzungen (EPS) ein wenig an. Der Marktzyklus und die laufende Umstellung auf ein Abomodell beinhalteten aber Risiken, während die Bewertung relativ hoch sei./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023

