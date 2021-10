LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek nach Quartalszahlen von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe kaum etwas an den Kennziffern des IT-Dienstleisters auszusetzen, schrieb Analyst Sven Merkt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2023./edh/zb