12:46 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle von 123 auf 114 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Die Schweizer hätten im ersten Halbjahr gute Fortschritte gemacht, hin zu nachhaltig profitablem Wachstum, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Montag vorliegenden Studie. Für Anleger seien die Papiere ein "Must-have" in der Branche./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

