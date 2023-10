Baader Bank

Nestlé Add

11:36 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Quartalszahlen von 114 auf 110 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Umsatzkennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für das Gesamtjahr 2023 moderat nach unten. Es sehe aber so aus, als ob Verbesserungen in Sicht sind./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2023 / 08:14 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com