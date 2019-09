NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 118 auf 119 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem etwas höheren Kursziel für die Papiere des schweizerischen Lebensmittelkonzerns lägen unter anderem die jüngsten Wechselkursveränderungen zugrunde, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An seiner fundamentalen Einschätzung der Aktien als Investment ändere sich nichts./bek/ajx



