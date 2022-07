Aktie in diesem Artikel Nestlé SA (Nestle) 116,72 EUR

Nestlé SA (Nestle)

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 144 auf 138 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er gehe davon aus, dass die Inflation der Lebensmittelpreise in der zweiten Jahreshälfte 2022 ihren Höhepunkt erreichen werde, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar hätten sich die Konsumenten bislang als recht tolerant gegenüber Preissteigerungen erwiesen, aber auch dies dürfte sich mit der Zeit verschlechtern. Entsprechend dürfte auch das kommende Jahr insgesamt eine Herausforderung bleiben. Bei Nestle aber rechnet der Experte mit einer recht robusten Margenentwicklung in diesem und dem kommenden Jahr./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 02:48 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.