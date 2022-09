NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle vor Zahlen zum dritten Quartal von 138 auf 137 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst John Ennis rechnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer Fortsetzung der starken Wachstumsraten des Lebensmittelkonzerns. Mit seiner diesbezüglichen Schätzung für das dritte Quartal liege er über der gegenwärtigen Markterwartung./bek/jha/