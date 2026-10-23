Nestlé Aktie
Marktkap. 228,99 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 94 Franken auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes lobte in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts vor allem das anziehende Heimtierfuttergeschäft und das anziehende Wachstum in den Schwellenländern./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Buy
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
94,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,31 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
12,83%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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