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Nestlé Aktie

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KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Nestlé Buy

08:26 Uhr
Nestlé Buy
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
89,62 EUR -0,79 EUR -0,87%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 94 Franken auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes lobte in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts vor allem das anziehende Heimtierfuttergeschäft und das anziehende Wachstum in den Schwellenländern./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 19:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Buy

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
94,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,31 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,83%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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