Nestlé Aktie
Marktkap. 207,76 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 99 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Gewinnschätzungen für den Nahrungsmittelproduzenten hob Analyst Fulvio Cazzol am Donnerstagabend etwas an. Die Schweizer seien gut ins Jahr gestart. Die Ziele für das Gesamtjahr hätten noch Luft nach oben, so der Experte./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
100,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,88 CHF
|Abst. Kursziel*:
23,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Fulvio Cazzol
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,56 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|09:56
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|09:56
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
