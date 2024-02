Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nestlé Buy

12:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 122 auf 116 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Nahrungsmittelherstellers sei durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insbesondere beim Mengenwachstum habe Nestle enttäuscht, während die Absatzzahlen bei Nespresso positiv überrascht hätten. Im Jahresverlauf 2024 habe Nestle zwar Volumenverbesserungen in Aussicht gestellt. Die Ziele dürften aber kleinere Abstriche am Konsens nach sich ziehen. Der Experte selbst passte mit Blick auf die Jahresprognosen des Konzerns seine Gewinnschätzung bereits nach unten hin an./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

