TUI-Aufsichtsratsmitglied Lukin legt Mandat nieder. Fraport lässt Geschäftsaktivitäten in St. Petersburg ruhen. Baerbock kündigt weitere Sanktionen gegen Russland an. Sony und Honda wollen gemeinsam Autos entwickeln. Credit Suisse senkt Kursziel für Merck KGaA. Lufthansa-Aktie erneut unter Druck. Börse in Moskau bleibt weiter geschlossen.