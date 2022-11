ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern habe vor dem Kapitalmarkttag neue Ziele für 2025 ausgegeben und den Ausblick für den organischen Umsatzanstieg nach oben revidiert, schrieb Analyst Guillaume Delmas am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Konsensprognose liege allerdings schon am oberen Ende der neuen Zielspanne und seine eigene Schätzung noch etwas höher. Die herausragenden Defensivqualitäten der Schweizer und deren Diversifizierung verdienten einen höheren Bewertungsaufschlag./gl/ag