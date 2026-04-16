Nestlé Aktie
Marktkap. 215,03 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum des Nahrungsmittelkonzerns dürfte sich auf 2,5 Prozent belaufen, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit liege seine Prognose leicht unter der Konsensschätzung von 2,6 Prozent./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
86,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
79,11 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,71%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|10:56
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nestlé Buy
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|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:56
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG