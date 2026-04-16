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Symbol NSRGF

Barclays Capital

Nestlé Equal Weight

10:56 Uhr
Nestlé Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
85,13 EUR -0,02 EUR -0,02%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 86 Franken belassen. Das organische Umsatzwachstum des Nahrungsmittelkonzerns dürfte sich auf 2,5 Prozent belaufen, schrieb Warren Ackerman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit liege seine Prognose leicht unter der Konsensschätzung von 2,6 Prozent./rob/edh/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Equal Weight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
86,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
79,11 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,71%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

10:56 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
15.04.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
25.03.26 Nestlé Neutral UBS AG
25.03.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
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