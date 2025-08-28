DAX 23.984 -0,2%ESt50 5.376 -0,4%Top 10 Crypto 15,56 -2,2%Dow 45.637 +0,2%Nas 21.705 +0,5%Bitcoin 94.201 -2,2%Euro 1,1663 -0,1%Öl 68,18 -0,1%Gold 3.408 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
BYD-Aktie im Fokus: Halbjahresgewinn des Tesla-Rivalen wächst BYD-Aktie im Fokus: Halbjahresgewinn des Tesla-Rivalen wächst
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
79,92 EUR -0,36 EUR -0,45 %
STU
75,15 CHF +0,25 CHF +0,33 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 200,43 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

Deutsche Bank AG

Nestlé Hold

12:41 Uhr
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
79,92 EUR -0,36 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 81 Franken auf "Hold" belassen. Das Management dürfte den Lebensmittelhersteller unter fundamentalen Aspekten in eine bessere Form bringen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einem Investorentreffen mit dem Vorstandschef und dem Finanzvorstand. Das Branchenumfeld dürfte sich kurzfristig aber erst einmal nicht merklich aufhellen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
74,98 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,03%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
75,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
7,78%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,90 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

13:06 Nestlé Neutral UBS AG
12:41 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
15.08.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08.08.25 Nestlé Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

finanzen.net Lukrative Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anlage? MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr bedeutet MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) reagiert am Freitagvormittag positiv
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich
dpa-afx Redcare-Aktie unter Druck: Jefferies dampft Kursziel ein
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) am Mittag im Tiefenrausch
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jasper Eenhorst, buy
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy’s adjusted EBITDA margin in Q2 at a 12-month high of 2.6%, with continued strong sales growth of 26.5%.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: Rx bonus for EU mail order pharmacies confirmed by German Supreme Court ruling.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy&#8217;s CardLink solution for e-Rx redemption extended by gematik, enabling a smooth transition to the next generation technology.&#160;
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy&#8217;s CardLink solution extended by gematik.
RSS Feed
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu myNews hinzufügen