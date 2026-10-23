Nestlé Aktie
Marktkap. 228,88 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die Umsatzkennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
82,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
83,73 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
83,28 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,54%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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