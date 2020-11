NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach einem Zukauf auf "Hold" mit einem Kursziel von 113 Franken belassen. An der Komplettübernahme des Anbieters frisch zubereiteter Mahlzeiten Freshly, an dem der Lebensmittelkonzern bereits beteiligt ist, könnten Kritiker die hohe Bewertung kritisieren, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie könnten darin eine Wiederholung des Fehlers sehen, den der Konsumgüterkonzern Unilever mit dem Kauf des Rasierklingen-Startups Dollar Shave Club gemacht habe./gl/tih