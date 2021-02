NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle auf "Hold" mit einem Kursziel von 107 Franken belassen. Der Verkauf der nordamerikanischen Wasseraktivitäten an US-Finanzinvestoren sei wohl ein gutes Geschäft für den Schweizer Nahrungsmittelriesen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im laufenden Portfolioumbau könne Nestle nun eine weitere Transaktion abhaken./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 02:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 02:33 / ET