NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 102 Franken belassen. Die Schweizer hätten das beste Quartal seit 2011 erzielt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ohne offensichtliche Sondereffekte habe man schlicht eine tolle Entwicklung vorzuweisen. Es stelle sich lediglich die Frage, warum der Ausblick nicht erhöht wurde./ag/stk