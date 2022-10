NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Das dritte Quartal knüpfe mit übertroffenen Umsatzerwartungen offenbar an die beiden Vorquartale an, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit dem nach oben konkretisierten Ausblick wähle der Lebensmittelkonzern den vorsichtigen Weg./tih/nas