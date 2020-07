ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 97 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Nahrungsmittelproduzent habe im ersten Halbjahr erneut solide abgeschnitten, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Bewertung spiegele sich dies aber bereits vollständig wider./ajx/ck