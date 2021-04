ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerischer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nestle von 105 auf 110 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ein stärker als erwartetes erstes Quartal dürfte es dem Lebensmittelkonzern ermöglichen, in diesem Jahr ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich zu erzielen, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/he