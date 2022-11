ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nestle nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Unter der Führung des Chefs Mark Schneider und dessen Management-Team sei das Unternehmen in guter Verfassung, durchdacht, fokussiert und schnell agierend, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Geschäfte des Lebensmittelriesen entwickelten sich dynamisch./bek/jha/