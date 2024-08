UBS AG

Nestlé Neutral

08:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle angesichts eines Chefwechsels auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Analyst Guillaume Delmas stellte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie die Frage, ob mit der Ersetzung von Mark Schneider durch Laurent Freixe eine neue Ära beginnt. In Anbetracht dessen, dass sowohl die operative Entwicklung als auch die Kursentwicklung des Konsumgüterkonzerns in den letzten zweieinhalb Jahren enttäuscht hätten, sei die Entscheidung an und für sich keine große Überraschung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / 20:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2024 / 20:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

