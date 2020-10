NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestle mit "Outperform" und einem Kursziel von 120 Franken in die Bewertung aufgenommen. Analyst Bruno Monteyne verwies in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Konsumgütersektor auf die große Bedeutung einer nachhaltigen Preissetzungsmacht. Von dorther komme die Ertragskraft. Der Schweizer Nestle-Konzern weise zwar all die Schwächen und Stärken des gesamten Sektors auf. Doch mehr als andere habe er auch Hervorragendes zu bieten, etwa Nespresso oder das Starbucks-Jointventure. Zudem sei Nestle mutig bei Innovationen und verfüge über ein effektives Portfolio-Management./ck/ajx