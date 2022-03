NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle von 130 auf 120 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Margenanpassungen im Lebensmittelsektor erfolgten derzeit noch schneller als erwartet, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nestle könne allerdings ein Nutznießer der Anlegerflucht in Sicherheit sein. Sein Kursziel sinke vorwiegend wegen Wechselkursanpassungen./mf/men