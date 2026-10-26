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Nestlé Aktie

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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Overweight

08:01 Uhr
Nestlé Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
90,09 EUR 0,13 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 100 Franken auf "Overweight" belassen. Nach den vergangene Woche vorgelegten Quartalszahlen aktualisierte Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Resümee ihr Bewertungsmodell. Sie hob ihre Schätzung für das diesjährige Mengenwachstum (RIG) an und schraubte auch ihre organische Wachstumsprognose ein wenig nach oben. Das Ergebnis je Aktie erwartet sie wegen des Ausstiegs in Russland ab dem Schlussquartal minimal niedriger als bisher./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Overweight

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
83,73 CHF		 Abst. Kursziel*:
19,43%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

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Dow Jones Press Release: Nestle: Half-year results 2026: -2-
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Dow Jones Press Release: Nestle: Third-quarter and -2-
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Dow Jones Press Release: Nestle: Half-year results 2026: -4-
Dow Jones Press Release: Nestle: Third-quarter and -3-
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Dow Jones Press Release: Nestle: Half-year results 2026: -3-
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