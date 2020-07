NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Zwar sei das erste Halbjahr des Nahrungsmittelherstellers solide ausgefallen und die Margen hätten die Erwartungen übertroffen, doch der gesenkte Ausblick enttäusche etwas, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis