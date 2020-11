NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 116 auf 123 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ausrichtung auf wachstumsträchtige Segmente spreche für den Lebensmittelkonzern, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu komme die starke Bilanz./mf/bek