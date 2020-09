NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle mit Blick auf einen Zukauf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 123 Franken belassen. Das US-Unternehmen Aimmune Therapeutics, an dem der Lebensmittelkonzern bereits beteiligt ist und das er nun komplett übernehmen will, könne bisher zwar nur begrenzte Umsätze vorweisen, habe aber hohes Potenzial, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laut einer von der Nachrichtenagentur Bloomberg bereit gestellten Konsensschätzung sollte der Umsatz bis 2025 auf eine Milliarde US-Dollar steigen. Da JPMorgan Aimmune bei der laufenden Transaktion berate, unterliege sie in deren Bewertung einigen Restriktionen, so Pannuti./gl/ajx