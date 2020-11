NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach dem Verkauf von Aktivitäten in China auf "Overweight" mit einem Kursziel von 123 Franken belassen. Dieser sei früher vollzogen worden als erwartet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das belege, dass der Lebensmittelkonzern bei der Bereinigung des Portfolios vorankomme./bek/nas