NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen und einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Auf der Konferenz habe sich das Management erneut zuversichtlich zu den weiteren Aussichten des Lebensmittelherstellers geäußert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte sowohl für das laufende Jahr als auch darüber hinaus./bek/he