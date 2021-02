NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Negative Währungseffekte dürften auch im ersten Halbjahr 2021 die Margen des Nahrungsmittelkonzerns belasten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei jedoch eine "Top Idea"./edh/la