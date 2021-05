NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach einem Zukauf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Sie begrüße die Übernahme des US-Vitaminherstellers Bountiful für 5,75 Milliarden US-Dollar, die die zweitteuerste Transaktion des Lebensmittelkonzerns unter der Ägide von Konzernchef Mark Schneider sei, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schritt sei strategisch sinnvoll./gl/he