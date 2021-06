NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nestle nach einem Gespräch mit Konzernchef Mark Schneider von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Lebensmittelkonzern sei derzeit wenig anspruchsvoll bewertet, das schnellere Wachstum als bei Wettbewerbern verdiene aber einen Aufschlag, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Basierend unter anderem auf einem starken Geschäft des Konzerns in den ersten sechs Monaten könnte sich die Aktie im zweiten Halbjahr überdurchschnittlich gut entwickeln./tav/mis