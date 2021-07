NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen für das erste Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie keine Gründe für deutlichere Änderungen ihrer Gewinnerwartungen an den Lebensmittelkonzern./mis/jha/