NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti attestierte dem Nahrungsmittelhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie starke Zahlen. Daher hob sie ihre Schätzungen für die vergleichbare Umsatzentwicklung sowie ihre Ergebnisprognosen (EPS) für 2021 und 2022 an. Die überraschend schnell steigenden Lebensmittelpreise sollten den Margendruck durch die Inflation der Rohstoffpreise mildern./gl/edh