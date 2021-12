NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Trotz der anhaltend steigenden Rohstoffpreise dürfte der Nahrungsmittelkonzern im vierten Quartal ein robustes Wachstum auf vergleichbarer Basis von 6,5 Prozent erwirtschaftet haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./edh/eas