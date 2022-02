NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Jahreszahlen des Lebensmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzung für das vergleichbare Umsatzwachstum 2022, revidierte die Ergebnisprognose wegen steigender Kosten aber nach unten. Der von den Schweizern als konservativ bezeichnete Ausblick lasse im Jahresverlauf indes auf positive Überraschungen hoffen./gl/jha/