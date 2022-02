NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle angesichts einer Investorenkonferenz zur Konsumgüterbranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Wie Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, hätten zwei Manager des Lebensmittelkonzerns eine optimistische Mittelfristperspektive dargestellt, auch was das Wachstum aus eigener Kraft betreffe./tih/he